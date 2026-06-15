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Cabo Verde festejó el sorpresivo empate ante España en su debut absoluto en el Mundial

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Cabo Verde dio una de las primeras sorpresas en su primera participación en un Mundial después de igualar 0-0 ante España en Atlanta. Con la dupla de centrales conformada por Diney y Pico, junto a las atajadas de Vozinha, el combinado africano resistió el asedio de los europeos.

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