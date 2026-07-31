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Con Charles Aránguiz: La formación de la U para recibir a Huachipato en la Liga de Primera

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Este domingo 2 de agosto, Universidad de Chile recibirá a Huachipato por la fecha 17 de la Liga de Primera en el Estadio Nacional. Para este encuentro, se proyecta el retorno a la titularidad de Charles Aránguiz tras un desgarro que lo marginó desde inicios de junio en el conjunto "azul".

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