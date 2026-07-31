Colo Colo alistó su formación para la visita contra Everton por la fecha 17 de la Liga de Primera, que será este sábado a las 15:00 horas en el Estadio Sausalito. El elenco albo cuenta con la vuelta del defensa Joaquín Sosa a la oncena titular tras cumplir su sanción por los incidentes ante Universidad Católica.

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