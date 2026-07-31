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Audax Italiano cortó su mala racha con el ajustado triunfo sobre la U. de Conce en el "Ester Roa"

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Audax Italiano puso fin a su racha sin triunfos en la Liga de Primera después de vencer 0-1 a Universidad de Concepción en el "Ester Roa" por el inicio de la fecha 17. Después de tres encuentros desde aquel 23 de mayo en el que vencieron a Cobresal, los floridanos lograron sumar 19 unidades y rebasaron por goles al "Campanil" en la tabla, ubicándose undécimos.

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