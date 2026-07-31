Un operativo de fiscalización de la Municipalidad de Independencia, apoyado por Carabineros, permitió clausurar un casino clandestino, que estaba operando pese a una orden legal, con más de 70 máquinas de azar.

En el recinto también había computadores, usados para que apostadores accedieran a plataformas de juego en línea, y sistemas de vigilancia para monitorear el exterior del local.

Aunque las máquinas no son legales, la comuna deberá mantenerlas en custodia, pues no puede destruirlas de inmediato.

La policía, en tanto, dio cuenta de la acción a la Fiscalía, poniendo además a disposición de la autoridad el millón de pesos en efectivo que se incautó en la diligencia.

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