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Con De Paul y Mosa como protagonistas: Los memes que dejó el retraso de Vozinha

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El arquero Vozinha, estrella de Cabo Verde en el Mundial, no llegó este jueves a Chile como estaba programado, debido a problemas personales, y desató las alarmas de los hinchas de Colo Colo, aunque varios usuarios en redes sociales reaccionaron con humor y compartieron memes, con Fernando de Paul y Aníbal Mosa como protagonistas.

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