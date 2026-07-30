El arquero Vozinha, estrella de Cabo Verde en el Mundial, no llegó este jueves a Chile como estaba programado, debido a problemas personales, y desató las alarmas de los hinchas de Colo Colo, aunque varios usuarios en redes sociales reaccionaron con humor y compartieron memes, con Fernando de Paul y Aníbal Mosa como protagonistas.

LEER ARTICULO COMPLETO