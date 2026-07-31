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Choque vehicular causó caída en serie de postes en Cerro Barón

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Un choque vehicular registrado durante la mañana de este viernes derivó en la caída en cadena de una serie de postes de alumbrado en la calle Diego Portales, la principal vía de conectividad entre el Cerro Barón y el centro de Valparaíso. El incidente ocurrió en el contexto del sistema frontal de intensas lluvias y fuertes vientos que afecta a la zona alta de la comuna, provocando cortes en el suministro eléctrico e interrupciones en el tránsito local.

Ante la emergencia, personal de Chilquinta se desplegó en el lugar para retirar las estructuras dañadas y trabajar en la pronta restitución del servicio.

La situación se suma a otras complicaciones reportadas tras las precipitaciones en la Región de Valparaíso, que incluyeron deslizamientos de tierra en la Avenida España y en sectores como Cerro Las Cañas y Cerro San Juan de Dios, además de la caída de un árbol sobre el tendido eléctrico en el límite entre Quilpué y Viña del Mar.

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