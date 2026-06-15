Cabo Verde resistió y amargó el debut de España con un empate en el Mundial

El primer partido sin goles del Mundial 2026 tuvo a Cabo Verde dando la sorpresa tras igualar ante España en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, amargando el debut del vigente campeón de la Eurocopa en el Grupo H, el que comparte con Arabia Saudita y Uruguay.

Pese a llegar como amplio favorito y a tener un monólogo al iniciar, el combinado que debutaba en una cita planetaria se las arregló para resistir. De hecho, la ocasión más clara no llegó hasta el cierre del primer tiempo cuando Ferran Torres (38') remató al horizontal y Vozinha bloqueó el disparo de Mikel Oyarzabal en el rebote.

En el complemento, Luis de la Fuente apostó por la artillería pesada y le dio ingreso a Lamine Yamal (70'). No obstante, su equipo careció de profundidad ante la resistencia que ofreció la dupla de defensores entre Diney y Pico, quienes bloquearon los pocos remates.

Tras esta igualdad, España buscará sus primeros tres puntos ante Arabia Saudita el próximo domingo 21 de junio. Por su parte, Cabo Verde intentará seguir haciendo historia cuando enfrente a Uruguay en la misma jornada, buscando dar un paso decisivo hacia una clasificación inédita.