Capitán de Irán apuntó contra la FIFA: Han hecho todo lo posible para eliminarnos, es un desastre

Mehdi Taremi, capitán de la selección de Irán, lanzó duras críticas contra la FIFA y la organización estadounidense en el Mundial 2026 debido a las condiciones de su selección y complicaciones migratorias que los obligan a viajar constantemente entre países para jugar sus partidos.

"Han hecho todo lo posible para eliminarnos. Entonces, desde nuestra perspectiva, sí, creo que lo quieren así, nos quieren afuera", disparó el "9", que atendió a los periodistas con la camiseta de Rouzbeh Cheshmi tras haber intercambiado la suya tras el encuentro con Bélgica.

El delantero reclamó por tener que volver a su base en Tijuana, México, tras haber jugado en Seattle. "Siempre nos hemos quejado de estas cosas, desde el principio", señaló.

"Esta Copa del Mundo es un desastre. Es un desastre. Quiero decir, la FIFA tiene que resolver cada problema aquí, pero desafortunadamente no han podido", apuntó.

Sobre las dificultades migratorias del staff, Taremi contó que "el señor Infantino vino a nuestro camarín en el primer partido y dijo: 'Es solo al comienzo'. Pero la fase de grupos termina y no tenemos a nuestro personal de logística aquí. No tienen visa".

"¿Cómo es posible que siempre tengamos que viajar a Tijuana? Amamos a la gente de México, amamos Tijuana, es muy bueno, son personas muy humildes, los amamos. Pero, como jugadores profesionales en una competición profesional, esto no es correcto", añadió.

"Ahora tenemos que viajar otra vez. Sin recuperación, sin nada, no es justo", redondeó el "9", redondeó.