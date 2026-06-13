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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Catar rescató un agónico empate ante Suiza en su estreno por el Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Francisco Cubillos Vilches / Cooperativa.cl

Boualem Khoukhi anotó en los descuentos para sentenciar la paridad en Levi's Stadium.

Catar rescató un agónico empate ante Suiza en su estreno por el Mundial
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Pese a que Suiza festejaba un estreno triunfal en la Copa del Mundo, Catar se las arregló para marcar el 1-1 en los descuentos y conseguir así su primera unidad en una cita planetaria tras el duelo disputado en el Levi's Stadium de San Francisco

El conjunto helvético dominó las acciones durante la primera mitad, pero no fue hasta una revisión de VAR que el juez Said Martínez sancionó un penal por falta del portero Mahmoud Abunada, permitiéndole a Breel Embolo (17') poner la ventaja.

De cara al complemento, el meta del combinado dirigido por Julen Lopetegui continuó siendo la figura ante los europeos, quienes acariciaron el segundo tanto gracias a los remates de Granit Xhaka (49') y otro postrero disparo de Ruben Vargas (75').

No obstante, cuando la victoria suiza parecía fija, Boualem Khoukhi se elevó y conectó un cabezazo para batir a Gregor Kobel, decretando la paridad (90+2') y la algarabía en el banco de suplentes local.

Con este empate, el Grupo B quedó con sus cuatro integrantes igualados en un punto y la misma diferencia de gol.

En la segunda jornada, programada para el jueves 18 de junio, Suiza se verá las caras con Bosnia en el SoFi Stadium, mientras que Catar buscará seguir haciendo historia frente a Canadá en el BC Place de Vancouver.

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