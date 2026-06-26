Colombia mide su fuerza ante Portugal en un choque por la punta del Grupo K

Colombia y Portugal miden fuerzas este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami, desde las 19:30 horas (23:30 GMT), en la definición del Grupo K del Mundial 2026, con ambas selecciones ya clasificadas a la siguiente fase, por lo que la lucha será solo para definir el liderato.

Los cafeteros llegan con seis puntos al desenlace del grupo, dos más que Portugal, que podría incluso perder la segunda plaza si cae el sábado y República Democrática del Congo golea a Uzbekistán en el partido en paralelo que se jugará en Atlanta.

Colombia afronta el duelo con confianza, tras las victorias por 3-1 sobre Uzbekistán y 1-0 ante RD del Congo, y con un triunfo podría cerrar por segunda vez en su historia una fase de grupos con campaña perfecta.

La única vez fue en Brasil 2014, torneo en donde llegó hasta los cuartos de final.

Para el duelo, el técnico Néstor Lorenzo apostará por la misma oncena titular de los dos previos partidos.

La alineación será con Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Gustavo Puerta, Johan Mojica, Davinson Sánchez; Jhon Arias, Jefferson Lerma, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

Portugal, por su lado, se recuperó del mal debut con el 5-0 sobre Uzbekistán y volverá a contar con el veterano Cristiano Ronaldo como líder en el ataque.

La oncena de los lusos será con Diogo Costa; Joao Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Pedro Neto.

El duelo será arbitrado por el australiano Alireza Faghani.

Quien termine líder del Grupo K jugará en Kansas City el 3 de julio ante uno de los mejores terceros, mientras que el segundo clasificado lo hará en Toronto el 2 de julio, contra el segundo clasificado del Grupo L, que será definido por Inglaterra, Ghana y Croacia.

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