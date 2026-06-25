¿Conviene perder? El estratégico duelo entre Argelia y Austria para evitar a España en el Mundial

El Mundial de 2026 sigue entregando escenarios particulares debido a su formato. Este sábado, Argelia y Austria se enfrentarán para definir el segundo puesto del Grupo J —zona que ya se adjudicó Argentina—, en un compromiso donde el cálculo matemático y la estrategia de cara a la siguiente ronda jugarán un papel clave.

Ambas selecciones suman tres unidades y miran de reojo la opción de que una derrota no resulte del todo negativa. El motivo es estrictamente deportivo: el equipo que finalice en el segundo lugar del grupo tiene altas probabilidades de cruzarse en los dieciseisavos de final con España, asumiendo que el combinado ibérico asegure el liderato de su propia zona, algo que se conocerá antes de este partido.

Aunque avanzar como escolta de la escuadra trasandina garantiza la clasificación directa, el cruce ante los españoles es un panorama que ambos elencos prefieren eludir. Por ello, en la previa se especula con que clasificar como uno de los mejores terceros, tras una derrota, podría ofrecer un camino menos complejo en el cuadro del torneo, aunque obligaría a depender de otros resultados para asegurar el boleto.

Bajo esa fórmula de clasificar como tercero, el rival en la siguiente etapa seguiría siendo un ganador de grupo, pero en el abanico de opciones asoman Canadá, México, Suiza, Colombia o Estados Unidos, adversarios que, en el papel, se presentan más accesibles que el conjunto europeo.