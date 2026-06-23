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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Cristiano Ronaldo apareció en el área de Uzbekistán y anotó su primer gol en el Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Bicho" fue certero y puso el 1-0 durante el primer tiempo.

Cristiano Ronaldo apareció en el área de Uzbekistán y anotó su primer gol en el Mundial
 EFE
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Cristiano Ronaldo apareció en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y no falló para marcar el 1-0 de Portugal ante Uzbekistán, en una acción en la que el astro luso definió con categoría para adelantar a su selección y volver a ser protagonista en la cita planetaria.

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