Cristiano Ronaldo hizo historia como el primer europeo en jugar seis Mundiales

Cristiano Ronaldo volvió a escribir una página histórica en el fútbol mundial, luego de transformarse en el primer jugador europeo en disputar seis Copas del Mundo al ser titular en el duelo contra RD Congo por el Mundial de Norteamérica 2026.

La marca fue destacada por la UEFA, que celebró el registro del capitán de Portugal, campeón de la Eurocopa 2016 y dos veces ganador de la Nations League con su selección.

El astro portugués alcanzó este hito después de haber participado previamente en los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, antes de sumar una nueva presencia en la edición de 2026.

Con este registro, Cristiano Ronaldo agrandó aún más su legado internacional y sumó otro récord a una carrera marcada por su vigencia, liderazgo y capacidad para mantenerse en la élite durante dos décadas.