Cristiano Ronaldo sobre posibilidad de ser campeón del mundo con Portugal: "Solo lo sabremos al final"

Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal que jugará su quinto Mundial, aseguró este viernes que partirá hacia la Copa del Mundo con "esperanza", y junto a una generación "muy buena", y evitó ser tajante sobre una eventual consagración como campeón del certamen.

"CR7" realizó estas declaraciones desde el complejo Cidade do Futebol en Oeiras, antes de su partida hacia el aeropuerto de Lisboa, donde viajarán a Estados Unidos en el marco de la cita planetaria.

"Solo lo sabremos al final. Es una generación muy buena, pero, como digo, hay factores que no conseguimos controlar: los partidos, ganar o no ganar, que es el punto más importante. Pero creo que es una generación que va a dar muchas alegrías a los portugueses", aseguró.

Ante la insistencia de los periodistas sobre si veía posible que Portugal se pueda alzar con el único titulo que le falta en su laureado palmarés como futbolista, el atacante reconoció que lo ve como una posibilidad: "Creo que sí, pero va a depender de muchos factores", recalcó.

Cristiano Ronaldo aseguró que partirá con rumbo a Estados Unidos "físicamente bien,con bastante alegría" y "mucha esperanza", porque la cita en un Mundial de Fútbol "es siempre muy especial".

En su opinión, la preparación para el campeonato "fue bastante buena, agotadora", tras dos amistosos contra Chile y Nigeria en los que según el atacante de Al-Nassr, no estuvieron "al más alto nivel", pese a las victorias por 2-1 en ambos cotejos frente a La Roja y las "Súper Águilas"

El cinco veces ganador del "Balón de Oro" añadió que: "Lo más importante es cuando la pelota empiece a rodar el día 17 (fecha del debut de los lusos ante RD Congo). Ya más adelante, pasado el segundo, tercer partido, cuando las cosas empiecen a apretar, cuando ya haya mucho cansancio, tanto psicológico como físico y por la temperatura también, ahí vamos a ver a los verdaderos campeones"

La selección de las "quinas" viajará hoy a Miami para iniciar su participación en el Mundial 2026, que ya está en disputa en Norteamérica.

Portugal es cabeza de serie del Grupo K, en el que debutará en Houston contra RD Congo el 17 de junio, no se moverá de Texas para el compromiso frente a Uzbekistán el 23 y cerrará la fase grupal ante Colombia el 27 en Miami.