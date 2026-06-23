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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Cristiano Ronaldo tras ser la figura ante Uzbekistán: "Fue una semana difícil y oscura"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Me sentía como si ya me hubiera retirado del fútbol", expuso el portugués.

Cristiano Ronaldo tras ser la figura ante Uzbekistán:
 EFE
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Cristiano Ronaldo se hizo presente en el marcador este martes con un doblete que impulsó la victoria de Portugal y, tras el partido ante Uzbekistán en Houston, el astro repasó lo que fue su comentada primera semana en la Copa del Mundo 2026.

"Estoy muy contento, pero para mí lo más importante es el trabajo que hizo el equipo, la confianza del equipo. Recibimos muchos golpes durante la semana, sabíamos que eso iba a pasar", comentó refiriendosé al empate con RD del Congo.

Seguido a ello, sostuvo: "Mejoramos mucho, no hay mal que por bien no venga. Siempre es agradable superar récords, pero mi objetivo es ayudar a la selección a lograr sus objetivos. En esta etapa, es llegar a la próxima ronda".

Finalmente, Cristiano expresó: "Fue una semana difícil y oscura. Me sentía como si ya me hubiera retirado del fútbol, ​​pero seguí adelante y aquí estoy. Fue difícil, lo admito, pero hemos vuelto".

"Ha sido así durante 23 años. (El grito I'm back) Era para que no lo olvidaran", cerró.

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