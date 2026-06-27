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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Croacia sacudió a Ghana con un derechazo de Petar Sucic

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El mediocampista de Inter aprovechó y disparó sin marca para abrir la cuenta.

Croacia sacudió a Ghana con un derechazo de Petar Sucic
 EFE
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El mediocampista Petar Sucic abrió la cuenta para Croacia ante Ghana en Filadelfia, en el cierre del Grupo L del Mundial 2026, tras un gran remate desde fuera del área.

El futbolista de Inter recibió sin marca y tras avanzar en el terreno de juego, sacó un disparo cruzado con mucha potencia que venció al portero ghanés Asare.

Con este resultado, los "manteleros" están clasificando en el primer puesto del Grupo L, debido al empate temporal entre Inglaterra y Panamá.

 

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