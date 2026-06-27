Croacia sacudió a Ghana con un derechazo de Petar Sucic

El mediocampista Petar Sucic abrió la cuenta para Croacia ante Ghana en Filadelfia, en el cierre del Grupo L del Mundial 2026, tras un gran remate desde fuera del área.

El futbolista de Inter recibió sin marca y tras avanzar en el terreno de juego, sacó un disparo cruzado con mucha potencia que venció al portero ghanés Asare.

Con este resultado, los "manteleros" están clasificando en el primer puesto del Grupo L, debido al empate temporal entre Inglaterra y Panamá.