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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

¿Cuándo y dónde ver el duelo de Colombia y RD del Congo en el Mundial 2026?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los cafeteros quieren acercarse a la siguiente ronda del torneo.

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Colombia y República Democrática del Congo se enfrentan este martes en Guadalajara, México, en un duelo crucial de la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026.

El partido está programado para las 22:00 horas (02:00 GMT) en el Estadio Akron y será transmitido en TV cable por la señal de DSPorts en DirecTV; y también en streaming a través de la plataforma Paramount+.

Colombia lidera el Grupo K con tres puntos tras el triunfal debut contra Uzbekistán en la primera fecha, y buscará sellar ante los africanos el pasaje a la siguiente ronda.

RD del Congo, por su lado, llega con confianza y espera dar el golpe, tras haber cosechado un empate ante Portugal, el equipo de Cristiano Ronaldo.

Todos los detalles los podrás escuchar en Cooperativa Deportes y seguir online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

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