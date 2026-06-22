¿Cuándo y dónde ver el duelo de Colombia y RD del Congo en el Mundial 2026?

Colombia y República Democrática del Congo se enfrentan este martes en Guadalajara, México, en un duelo crucial de la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026.

El partido está programado para las 22:00 horas (02:00 GMT) en el Estadio Akron y será transmitido en TV cable por la señal de DSPorts en DirecTV; y también en streaming a través de la plataforma Paramount+.

Colombia lidera el Grupo K con tres puntos tras el triunfal debut contra Uzbekistán en la primera fecha, y buscará sellar ante los africanos el pasaje a la siguiente ronda.

RD del Congo, por su lado, llega con confianza y espera dar el golpe, tras haber cosechado un empate ante Portugal, el equipo de Cristiano Ronaldo.

Todos los detalles los podrás escuchar en Cooperativa Deportes y seguir online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.