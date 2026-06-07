¿Cuándo y dónde ver el duelo inaugural de México y Sudáfrica en el Mundial 2026?

Este jueves 11 de junio el mundo del fútbol se paraliza cuando México y Sudáfrica den el puntapié inicial a la Copa del Mundo 2026 en el histórico Estadio Azteca, recinto que se convertirá en el primero en la historia en albergar tres partidos inaugurales.

El encuentro está pactado para las 15:00 horas de Chile (19:00 GMT) y contará con una cobertura multiplataforma, siendo transmitido en televisión abierta por Chilevisión, mientras que en el cable podrá verse por DSports.

En tanto, el duelo estará disponible vía streaming a través de Chilevisión Web, Paramount+, Disney+ Premium, DGO y Amazon Prime Video.

La jornada inaugural no terminará ahí, ya que tras el duelo en Ciudad de México, la acción se trasladará al Estadio Akron de Guadalajara, donde las otras dos selecciones del Grupo A, Chequia y Corea del Sur, se enfrentarán a partir de las 22:00 horas.

También podrás seguir todos los detalles de la ceremonia de inauguración y el postpartido en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y en la transmisión especial de Cooperativa Deportes.