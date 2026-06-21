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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Cucurella forzó un autogol de Arabia Saudita que estiró la goleada de España

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El infortunio permitió la cuarta cifra europea.

Cucurella forzó un autogol de Arabia Saudita que estiró la goleada de España
 Agencia Xinhua
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España logró poner el 4-0 ante Arabia Saudita en la segunda fecha del Mundial 2026 en una desafortunada acción en la defensa asiática.

Marc Cucurella forzó la buena atajada de Mohammed Alowais tras un córner al minuto 49, pero el rebote acabó en un pelotazo al central Hassan Tambakti, que estaba parado al lado del arco.

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