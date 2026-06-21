Cucurella forzó un autogol de Arabia Saudita que estiró la goleada de España

España logró poner el 4-0 ante Arabia Saudita en la segunda fecha del Mundial 2026 en una desafortunada acción en la defensa asiática.

Marc Cucurella forzó la buena atajada de Mohammed Alowais tras un córner al minuto 49, pero el rebote acabó en un pelotazo al central Hassan Tambakti, que estaba parado al lado del arco.