Curazao recibió certificado Guinness como el país de menor población en llegar a un Mundial

Curazao sumó un nuevo reconocimiento a su histórica presencia en el Mundial 2026, luego de recibir el certificado de Guinness World Records como el país de menor población en clasificar a una Copa del Mundo.

La entidad entregó el galardón a Gilbert Martina, presidente de la Federación de Fútbol de Curazao, por el registro alcanzado por la selección caribeña, que logró el hito con una población de apenas 156.115 personas.

El reconocimiento se suma a la histórica campaña que llevó a Curazao a su primera Copa del Mundo, luego de asegurar su clasificación en las Eliminatorias de Concacaf y transformarse en una de las grandes historias del fútbol internacional.

Con su llegada al Mundial, Curazao no solo consiguió un logro deportivo inédito, sino que además quedó inscrito en los registros históricos como el país más pequeño por población en alcanzar la máxima cita del fútbol.