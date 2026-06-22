Curazao también dejó un mensaje en el camarín tras histórico partido ante Ecuador

Curazao, selección que debutó en Mundiales durante esta cita planetaria, logró sumar su primer punto al igualar 0-0 ante Ecuador por el Grupo E en una gran muestra de resistencia ante los sudamericanos.

Tras el encuentro, la delegación curazoleña dejó un sincero mensaje de agradecimiento a la FIFA en el camarín del Arrowhead Stadium de Kansas City, ya que la institución para este torneo aumentó los cupos de 32 a 48, posibilitando la participación de selecciones más modestas en el certamen.

"Gracias FIFA", fue lo escrito en una pizarra del recinto por el comité de Curazao, que tuvo respuesta en las redes sociales del ente, el cual también valoró las palabras de "Las Panteras Negras".