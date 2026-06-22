Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado y bruma
Santiago13.8°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Curazao también dejó un mensaje en el camarín tras histórico partido ante Ecuador

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El conjunto caribeño logró su primer punto en citas planetarias tras el empate con Ecuador.

Curazao también dejó un mensaje en el camarín tras histórico partido ante Ecuador
 EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Curazao, selección que debutó en Mundiales durante esta cita planetaria, logró sumar su primer punto al igualar 0-0 ante Ecuador por el Grupo E en una gran muestra de resistencia ante los sudamericanos.

Tras el encuentro, la delegación curazoleña dejó un sincero mensaje de agradecimiento a la FIFA en el camarín del Arrowhead Stadium de Kansas City, ya que la institución para este torneo aumentó los cupos de 32 a 48, posibilitando la participación de selecciones más modestas en el certamen.

"Gracias FIFA", fue lo escrito en una pizarra del recinto por el comité de Curazao, que tuvo respuesta en las redes sociales del ente, el cual también valoró las palabras de "Las Panteras Negras".

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada