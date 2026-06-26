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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Dembélé y su triplete a Noruega: Prefiero mis actuaciones contra Senegal e Irlanda

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Mosquito" admitió que se sintió más satisfecho con su rendimiento en los partidos anteriores del Mundial.

Dembélé y su triplete a Noruega: Prefiero mis actuaciones contra Senegal e Irlanda
 Xinhua
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Pese a ser la gran figura con un triplete ante Noruega en el Gillette Stadium, el atacante Ousmane Dembélé evitó dejarse llevar únicamente por la euforia de los goles y confesó estar conforme por lo hecho en el debut ante Senegal y en su amistoso con Irlanda del Norte.

"¿Hat-trick? Es algo tan especial, estoy feliz y orgulloso, pero personalmente prefiero mis actuaciones contra Senegal e Irlanda", expresó el actual jugador galardonado Balón de Oro.

Posterior a esto, el atacante de PSG sostuvo: "Era un partido importante para terminar primeros de grupo. Queremos ganar todos los partidos y vamos a mantenernos concentrados porque lo que viene será aún más difícil".

"Hay jugadores de calidad en la cancha y en la banca. Con la comunicación entre los delanteros franceses es más fácil. Nos entendemos mejor, así que eso es bueno, tenemos que seguir así", cerró.

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