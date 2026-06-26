Dembélé y su triplete a Noruega: Prefiero mis actuaciones contra Senegal e Irlanda
El "Mosquito" admitió que se sintió más satisfecho con su rendimiento en los partidos anteriores del Mundial.
El "Mosquito" admitió que se sintió más satisfecho con su rendimiento en los partidos anteriores del Mundial.
Pese a ser la gran figura con un triplete ante Noruega en el Gillette Stadium, el atacante Ousmane Dembélé evitó dejarse llevar únicamente por la euforia de los goles y confesó estar conforme por lo hecho en el debut ante Senegal y en su amistoso con Irlanda del Norte.
"¿Hat-trick? Es algo tan especial, estoy feliz y orgulloso, pero personalmente prefiero mis actuaciones contra Senegal e Irlanda", expresó el actual jugador galardonado Balón de Oro.
Posterior a esto, el atacante de PSG sostuvo: "Era un partido importante para terminar primeros de grupo. Queremos ganar todos los partidos y vamos a mantenernos concentrados porque lo que viene será aún más difícil".
"Hay jugadores de calidad en la cancha y en la banca. Con la comunicación entre los delanteros franceses es más fácil. Nos entendemos mejor, así que eso es bueno, tenemos que seguir así", cerró.