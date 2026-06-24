Doctor en brujería afirmó que liberó a Harry Kane tras frenarlo ante Ghana

Inglaterra no pudo reeditar su gran actuación goleadora de la primera fecha y se conformó con un empate 0-0 ante Ghana en la segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026, en un partido que tuvo escaso aporte ofensivo del delantero Harry Kane.

El encuentro tuvo un curioso capítulo fuera de la cancha con Nana Kwaku Bonsam, presentado como un doctor en brujería ghanés, quien antes del compromiso aseguró que estaba realizando un trabajo espiritual para frenar al capitán inglés y evitar que dañara a su selección.

Tras el empate sin goles, Bonsam volvió a referirse al tema y, según publicó The Telegraph, afirmó que decidió "liberar" a Kane, dando por terminado el supuesto trabajo que decía haber hecho contra el delantero de Inglaterra.

"Soy el espiritualista más poderoso del mundo. Ahora voy a liberar a Harry Kane para que pueda anotar en el próximo partido de Inglaterra", sostuvo Bonsam, en una declaración que agregó un nuevo capítulo a la llamativa historia que rodeó al duelo entre ingleses y ghaneses.

Antes del partido, el propio brujo había dicho que no buscaba provocar una lesión importante al atacante, sino solo limitarlo durante el compromiso ante Ghana. "No le deseo una lesión grave. Será solo suficiente para detenerlo contra mi país. Haré mi trabajo para que pueda ayudar a Ghana", expresó.

Lo concreto es que Kane tuvo una jornada opaca y no logró influir con claridad en el área rival, mientras Inglaterra insistió hasta el final sin encontrar el gol, especialmente en el tramo final del compromiso.

Con el empate, Inglaterra y Ghana llegaron a 4 puntos y quedaron cerca de la clasificación para los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con el equipo británico al frente del Grupo L.