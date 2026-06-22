DT de Cabo Verde se decepcionó de Bielsa por gol de Uruguay: Nos enseñó a tener fair play

El empate 2-2 entre Uruguay y Cabo Verde por el Mundial 2026 dejó una fuerte polémica por el segundo gol de la Celeste, convertido por Agustín Canobbio, en una jugada que generó molestia en el equipo africano.

La acción ocurrió cuando Federico Viñas ayudaba a elongar a Arcanjo, quien estaba tendido en el césped, pero luego lo soltó para sumarse al ataque uruguayo que terminó en el tanto.

Tras el partido, Bubista, entrenador de Cabo Verde, reconoció su frustración y apuntó directamente al técnico uruguayo, Marcelo Bielsa: "Bielsa nos enseñó a tener fair play", sostuvo en conferencia de prensa.

El seleccionador caboverdiano también admitió que su propio equipo pudo haber evitado la situación, ya que tuvo la primera opción de enviar la pelota afuera y no lo hizo. Por eso, calificó la jugada como una mezcla de errores, aunque insistió en que su intención es competir bajo criterios de juego limpio.

Bubista cerró su análisis señalando que el episodio forma parte del aprendizaje de su selección, que rescató un punto ante Uruguay y sigue en carrera en una zona marcada por la tensión y la paridad.