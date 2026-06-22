Niños haitianos: PDI ya ubicó a 52 de los 64 reportados en preinforme de Contraloría

La Policía de Investigaciones (PDI) entregó este lunes por la mañana un nuevo balance oficial respecto de la búsqueda de los niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana que figuraban como no habidos.

El reporte representa un salto significativo respecto de las cifras del pasado viernes, cuando las autoridades cifraban en 33 los menores localizados.

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, fue el encargado de actualizar el estado de las pesquisas en terreno, confirmando que se ha logrado dar con la ubicación de casi el 80% del listado inicial de 64 menores reportados por la Contraloría.

"A la fecha, de los 64 jóvenes o menores, niños, niñas y adolescentes, que en la fiscalización que hizo la Contraloría no fueron habidos por distintos motivos, hemos ubicado 52 a la fecha", detalló la máxima autoridad de la policía civil.

Condiciones de salud y escolaridad

Junto con confirmar su ubicación geográfica en distintas comunas del país, Cerna llevó tranquilidad respecto de las condiciones de resguardo, vulnerabilidad e inserción social en las que se encuentran los menores de edad fiscalizados.

"Están todos escolarizados e ingresados al sistema de salud. Están con sus padres, madres, hermanos o dentro de una vinculación directa con el adulto con quien se relaciona", complementó el jefe policial.

Finalmente, desde la PDI ratificaron que los equipos especializados mantendrán activos los patrullajes e indagatorias conjuntas con los municipios durante los próximos días para dar con el paradero de los 12 menores restantes.

"Continuará estos días para tener claridad en qué situación están, pero ya muchos están insertos en el sistema escolar y de salud", concluyó Cerna.