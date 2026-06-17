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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

DT de Croacia tras derrota ante Inglaterra: Cometimos muchos errores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Zlakto Dalic describió al encuentro como un partido "raro".

DT de Croacia tras derrota ante Inglaterra: Cometimos muchos errores
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Zlatko Dalic, técnico de la selección croata, calificó la derrota 4-2 ante Inglaterra en el AT&T Stadium, como un "partido raro", en el que cometieron "demasiados errores a balón parado".

"Fue raro y difícil. Esperábamos que fuese así y, en la primera parte, jugamos bastante bien. Sabíamos que las jugadas a balón parado iban a ser un gran peligro, lo habíamos trabajado, pero hubo dos goles a balón parado", dijo en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Dalic consideró que el gol de Jude Bellingham nada más empezar el segundo tiempo fue decisivo. "Conseguimos remontar dos veces, pero el gol al poco de empezar fue decisivo. Luego, nos costó voler al partido".

"Dijimos que el primer partido era contra el rival más difícil. Nos quedan dos partidos importantes, tenemos que remontar ante esta derroa, ya no podemos disputar malos partidos", agregó.

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