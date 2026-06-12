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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Dzeko recordó la guerra en Sarajevo y llamó a los niños de Bosnia a creer en lo imposible

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El capitán bosnio envió una carta antes del duelo mundialista frente a Canadá.

Dzeko recordó la guerra en Sarajevo y llamó a los niños de Bosnia a creer en lo imposible
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El capitán de Bosnia Herzegovina, Edin Dzeko, publicó una emotiva carta dirigida a los niños de su país en la previa del partido ante Canadá por el Mundial 2026.

"Nada es imposible. Ni siquiera llevar a Bosnia y Herzegovina al Mundial", escribió el delantero de 40 años, quien recordó su infancia durante la guerra en Sarajevo, cuando tenía seis años.

El atacante de Schalke 04 relató que durante el conflicto existía miedo diario y que jugar en la calle era peligroso por la presencia de francotiradores en las colinas cercanas a la ciudad.

"Juego para los niños y niñas de las calles de Sarajevo. Juego para todas las diferentes culturas y religiones que hacen hermoso a mi país", afirmó Dzeko, antes del segundo Mundial en la historia de Bosnia-Herzegovina.

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