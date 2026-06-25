Ecuador buscará un triunfo inédito ante Alemania en el crucial cierre del Grupo E

Ecuador enfrentará a la temible Alemania este jueves en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, desde las 16:00 horas (20:00 GMT), en el cierre del Grupo E del Mundial 2026, en donde necesita conseguir una victoria inédita ante los tetracampeones para evitar un adiós en esta misma jornada del torneo.

En el partido estará en juego también el futuro del técnico argentino Sebastián Beccacece, quien cosechó resultados decepcionantes en los dos primeros partidos: Una derrota con Costa de Marfil y un empate con Curazao.

"Tenemos la posibilidad de avanzar y si las cosas no se dan, me tendré que ir", fue el mensaje de Beccacece en la previa.

Ecuador está entre la espada y la pared: Solo le vale ganar y esperar otros resultados. A la misma hora se disputará el Curazao-Costa de Marfil en Filadelfia.

Y solo un milagro le sirve a Ecuador: Si vence a Alemania y Curazao hace lo propio ante Costa de Marfil, y se mantiene la diferencia de goles, los ecuatorianos avanzarán a 16avos de final en el segundo lugar del Grupo E.

La montaña a escalar será alta. Ecuador nunca ha ganado a Alemania, con dos derrotas en dos únicos enfrentamientos.

La oncena ecuatoriana será con Hernán Galíndez; Alan Franco, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Moisés Caicedo, Jordy Alcívar, Pedro Vite, Pervis Estupiñán o Nilson Angulo; Gonzalo Plata y Enner Valencia.

La Mannschaft, por su lado, no se juega nada. Con seis puntos, se ha asegurado el liderato del grupo y ya espera a uno de los mejores terceros en los dieciseisavos de final.

Con el liderato en su poder, se espera que Julian Nagelsmann cambie algunas piezas en el once, aunque ya avisó tras la remontada frente a Costa de Marfil que el equipo no debe cambiar demasiado.

La posible formación germana será con Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic o Nadiem Amiri, Jamal Musiala o Deniz Undav, Florian Wirtz; Leroy Sané y Kai Havertz.

El duelo será arbitrado por el estadounidense Tori Penso.

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