Ecuador empató ante Curazao y complicó su clasificación en el Mundial 2026

La selección ecuatoriana empató sin goles frente a Curazao en el Arrowhead Stadium, de Kansas, por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 y complicó su pase a la siguiente fase.

La escuadra sudamericana dominó el primer tiempo y salió desde el primer minuto con la intención de abrir el marcador, urgida por sumar puntos que le permitieran soñar con la clasificación a los dieciseisavos de final.

Sin embargo, el elenco caribeño se fue soltando con el paso de los minutos, proponiendo contragolpes peligrosos, y gracias a las intervenciones brillantes de su arquero Eloy Room, el partido se fue al descanso sin goles.

En el segundo tiempo el trámite del partido se mantuvo similar. Sin embargo, a medida que se acercaba el final, se hizo evidente el nerviosismo de los jugadores ecuatorianos, incapaces de superar a un inspirado Room.

Incluso, el cuadro entrenado por Dick Advocaat generó un par de contragolpes que pudieron instalar la sorpresa en Kansas de no mediar intervenciones del portero Galíndez.

En los minutos finales, el equipo de Sebastián Beccacece se fue con todo al ataque, pero no logró abrir el marcador y quedó con un pie fuera de la cita planetaria.

Con este resultado, Ecuador quedó en el tercer lugar del Grupo E con tan solo un punto, mientras que Curazao es colista con el mismo puntaje, pero con una diferencia de goles muy negativa.

El siguiente duelo del conjunto sudamericano será frente a Alemania el jueves 25 de junio a las 16:00 horas (20:00 GMT), mientras que Curazao cerrará ante Costa de Marfil en el mismo día y horario.