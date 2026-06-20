Joaquín Lavín rompió el silencio por caso judicial de su hijo: "Preferiría estar yo preso en vez de él"

El exalcalde Joaquín Lavín rompió el silencio y abordó la complicada situación judicial que enfrenta su hijo, el desaforado diputado Joaquín Lavín León, quien permanece en prisión preventiva desde mayo tras ser formalizado por los presuntos delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil.

En conversación con revista Sábado, el otrora jefe comunal de Las Condes admitió que ha intentado acompañar a su hijo de manera permanente durante el proceso y que aprovecha cada oportunidad para visitarlo en Capitán Yáber, el recinto penitenciario donde permanece recluido.

"Para mí, la parte más dura, y que todavía me duele cada vez que lo veo, es ver a tu hijo esposado en los medios. Esa imagen la repiten una y otra vez. Todo este proceso, el de la Cathy y Joaquín, ha sido devastador y también desgastador para toda la familia, incluyendo a sus hermanos", expresó el también excandidato presidencial de la UDI.

Lavín también aseguró que la cobertura mediática del caso ha elevado las consecuencias para el entorno familiar de su hijo debido por la notoriedad pública de los involucrados: "Maximiza, se amplifica el efecto duro y devastador para todos por la farandulización que se ha hecho con este caso", lamentó.

"Desde hace tiempo que prefiero no ver noticias, no ver televisión. De repente, la gente me manda cosas que salen en las redes sociales y las veo y las encuentro terribles", reconoció el exalcalde respecto a la cobertura informativa sobre la investigación del caso.

"Preferiría estar yo peso en vez de él"

Durante la entrevista, Joaquín Lavín aseguró que la prisión preventiva impuesta a su hijo ha sido lo más difícil de sobrellevar y aseguró que ningún padre está preparado para enfrentar este tipo de situaciones.

"Durísimo, durísimo. A mí me duele mucho. A cualquier padre le duele más lo que le pasa a un hijo que lo que le pasa a él. Yo me cambiaría por Joaquín, preferiría estar yo preso en vez de él", expresó el exdiputado.

Finalmente, el exlíder comunal de Las Condes descartó rumores que apuntaban a un supuesto viaje de Cathy Barriga para reunirse con la denominada "Sanadora de Rosario" al señalar que la otrora alcaldesa de Maipú "está con arraigo y arresto nocturno".