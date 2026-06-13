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Embolo anotó de penal y rompió el empate entre Suiza y Catar
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El jugador helvético se inscribió con el 1-0 en el duelo por el Grupo B del Mundial.
El jugador helvético se inscribió con el 1-0 en el duelo por el Grupo B del Mundial.
El atacante Breel Embolo sacó réditos de un tiro penal que fue sancionado durante el primer tiempo y marcó el 1-0 de Suiza sobre Catar en un duelo válido por el Grupo B del Mundial 2026.