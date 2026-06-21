Entre lágrimas: Seleccionado de Túnez barrió con su federación por la nula preparación para el Mundial

La frustración se apoderó de la selección de Túnez. Tras la temprana eliminación de la Copa del Mundo luego de sendas caídas por goleada ante Suecia y Japón, el defensor Ali Abdi no ocultó su dolor y apuntó directamente contra la dirigencia de la federación de fútbol de su país por la falta de organización y de un proceso a largo plazo.

Abdi, visiblemente afectado y entre lágrimas, calificó la situación como un "problema colectivo" debido a la nula preparación con la que afrontaron el torneo.

"Es un problema colectivo: cuando armas un equipo que no ha jugado ni un solo partido antes del Mundial. Hay que construir un equipo antes para poder encontrarlo, mejorarlo y llevarlo a un nivel alto", expresó el futbolista.

Para ejemplificar la falta de proyecto, el jugador tunecino comparó la realidad de su escuadra con la disciplina de la selección de Japón, rival al que enfrentaron recientemente.

"El equipo japonés al que nos enfrentamos hoy es un equipo que ha jugado torneos como la Copa Kirin. Ese equipo casi no cambia jugadores, uno o dos como máximo. Nosotros, en cambio, llegamos al Mundial con un equipo diferente un mes antes, con un nuevo entrenador", lamentó.

Finalmente, el zaguero ofreció disculpas al actual cuerpo técnico por las repercusiones que este escenario pueda tener en sus carreras y exigió cambios profundos en la estructura del seleccionado nacional.

"Pido disculpas al cuerpo técnico que está con nosotros ahora, porque esto puede afectar su carrera. Pero ahora hay que arreglarlo. Hay que sacar a algunos jugadores veteranos, hay que reconstruir. No puedes llegar al Mundial un mes antes y jugar contra equipos que llevan cuatro años preparándose", cerró de forma categórica.