España arrasó con goleada a Arabia Saudita y despejó dudas en el Mundial 2026

La selección española goleó 4-0 a Arabia Saudita en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, y despejó dudas tras su debut ante Cabo Verde.

Desde los primeros minutos se vio un dominio claro del conjunto europeo, que fue con todo en busca de abrir el marcador rápidamente. Este llegó al minuto 10 a través de Lamine Yamal, que conectó un centro raso de Mikel Oyarzabal.

Los dirigidos por Luis de la Fuente siguieron manejando el encuentro y, con un gran doblete de Mikel Oyarzabal (21' y 24'), comenzaron a sentenciar el partido muy temprano. Arabia Saudita no encontraba respuestas en la cancha y se fueron al descanso con un 3-0 en contra.

Antes del inicio del segundo tiempo, el técnico español decidió sustituir a los autores de los goles. Pese a esto, la pelota siguió siendo dominada por los españoles, que lograron aumentar la ventaja en los primeros minutos del complemento gracias a un autogol de Hassan Al-Tambakti (49') tras un remate de Marc Cucurella.

Después de este tanto, España decidió levantar el pie del acelerador y manejar la posesión del balón mientras los minutos pasaban. Por su parte, Arabia Saudita se resignó y no ofreció resistencia en la recta final del encuentro.

En los minutos agregados, Ferran Torres anotó el quinto gol del encuentro, que terminó siendo anulado tras una posición fuera de juego a la hora de definir, después de una extensa revisión en el VAR.

Con este resultado, los dirigidos por Luis de la Fuente quedaron punteros del grupo con cuatro puntos, mientras que el país asiático quedó en el último lugar con tan solo una unidad; todo a la espera de lo que hagan Uruguay y Cabo Verde este mismo domingo.

El siguiente encuentro de España será ante Uruguay el viernes 26 de junio a las 20:00 horas (00:00 GMT), por su parte Arabia Saudita se medirá ante Cabo Verde en el mismo día y horario.