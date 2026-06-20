España intentará recuperar el crédito ante una atrevida Arabia Saudita en el Mundial

El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta será el escenario de un partido crucial este domingo 21 de junio, ya que a partir de las 12:00 horas (16:00 GMT), España se medirá ante Arabia Saudita por la segunda jornada del Grupo H.

Los europeos arriban a este cotejo con la urgencia de traducir su candidatura en goles tras el sorpresivo 0-0 ante Cabo Verde, resultado que los hizo llegar a su cuarto partido sin ganar en la cita planetaria y los complicó de cara al último partido con Uruguay.

Para resolver esto, Luis de la Fuente dispondrá de: Unai Simón: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Dani Olmo.

Por su parte, el elenco asiático llega revitalizado tras rescatar un meritorio 1-1 frente a los charrúas. Bajo el mando del heleno Georgios Donis, el cuadro buscará reeditar el golpazo conseguido en Catar 2022 cuando derribaron una Argentina que a la larga se quedó con el título.

La probable formación será con: Al Owais; Abdulhamid, Tambakti, Al Amri, Al Harbi; Kanno, Al Khaibari, Al Juwayr; Al Shamat, Al Buraikan y Al Dawsari.

Con arbitraje del brasileño Raphael Claus, este trascendental compromiso lo podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.