España intentará recuperar el crédito ante una atrevida Arabia Saudita en el Mundial
El elenco de Luis de la Fuente busca sacudirse la ineficacia goleadora ante un combinado que sabe de hazañas ante potencias.
El elenco de Luis de la Fuente busca sacudirse la ineficacia goleadora ante un combinado que sabe de hazañas ante potencias.
El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta será el escenario de un partido crucial este domingo 21 de junio, ya que a partir de las 12:00 horas (16:00 GMT), España se medirá ante Arabia Saudita por la segunda jornada del Grupo H.
Los europeos arriban a este cotejo con la urgencia de traducir su candidatura en goles tras el sorpresivo 0-0 ante Cabo Verde, resultado que los hizo llegar a su cuarto partido sin ganar en la cita planetaria y los complicó de cara al último partido con Uruguay.
Para resolver esto, Luis de la Fuente dispondrá de: Unai Simón: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Dani Olmo.
Por su parte, el elenco asiático llega revitalizado tras rescatar un meritorio 1-1 frente a los charrúas. Bajo el mando del heleno Georgios Donis, el cuadro buscará reeditar el golpazo conseguido en Catar 2022 cuando derribaron una Argentina que a la larga se quedó con el título.
La probable formación será con: Al Owais; Abdulhamid, Tambakti, Al Amri, Al Harbi; Kanno, Al Khaibari, Al Juwayr; Al Shamat, Al Buraikan y Al Dawsari.
Con arbitraje del brasileño Raphael Claus, este trascendental compromiso lo podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.