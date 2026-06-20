Federación de Fútbol de Catar deseó una pronta recuperación a Ismael Koné

La Federación de Fútbol de Catar deseó este sábado a Ismaël Koné una pronta recuperación después de un choque con Assim Madibo, acción que le provocó al volante una escalofriante lesión en la segunda jornada del Grupo B del Mundial.

"Recupérate pronto, Ismaël Koné", encabeza una imagen difundida por la federación con la imagen del jugador saliendo en camilla del terreno del juego después de publicar la goleada de Canadá por 6-0 sobre Catar.

Koné, que fue operado de urgencia, publicó un mensaje de agradecimiento en su cuenta de Instagram. "He sentido muchísimo su cariño y apoyo, muchísimas gracias".

El centrocampista sufrió una fractura en la pierna izquierda que lo deja sin posibilidades de seguir compitiendo en el Mundial, de acuerdo con un comunicado de la selección canadiense.