FIFA celebró el primer millón de hinchas en los estadios del Mundial 2026

FIFA celebró este martes que el Mundial 2026 alcanzó la barrera del primer millón de hinchas presentes en los estadios, en medio de una alta asistencia durante los primeros días del certamen.

La entidad compartió el hito a través de sus redes sociales con un mensaje de agradecimiento para los fanáticos: "Celebrando un millón de hinchas en los estadios durante el Mundial 2026. Gracias por su apoyo".

El registro refuerza el fuerte interés que generó la primera Copa del Mundo con 48 selecciones, formato que además contempla 104 partidos repartidos entre sedes de Canadá, México y Estados Unidos.

FIFA ya había proyectado un torneo de cifras históricas en asistencia, debido a la capacidad de los estadios y a la expansión del campeonato, que busca superar el récord acumulado de público registrado en Estados Unidos 1994.