FIFA justificó asientos vacíos en choque de Corea del Sur con República Checa

FIFA salió al paso de los cuestionamientos por la presencia de numerosos asientos vacíos durante el partido entre Corea del Sur y República Checa, disputado por el Mundial 2026 en Guadalajara.

Diversos medios internacionales apuntaron que, pese a que la organización informó una asistencia oficial de 44.985 espectadores, las imágenes del estadio mostraron amplios sectores sin público, situación que abrió dudas sobre la cifra real de asistentes al encuentro.

Ante la controversia, FIFA Media explicó que los números oficiales de asistencia "reflejan la cantidad de entradas escaneadas y espectadores presentes dentro del perímetro del estadio", y no una evaluación visual de la ocupación de los asientos en un momento determinado del partido.

Según consignaron medios como New York Post y The Times, la escena alimentó críticas sobre el precio de las entradas y el nivel de convocatoria en algunos partidos del torneo, en medio del estreno del formato mundialista con 48 selecciones.