Figura histórica de Ecuador arremetió contra Beccacece: "Por favor, llévenselo a Chile"

Ecuador se jugará este jueves su permanencia en el Mundial 2026 cuando enfrente a la selección de Alemania, buscando un cupo en los dieciseisavos de final, y en la antesala de este trascendental compromiso, el ambiente en el entorno del combinado del Guayas sumó tensión tras las duras declaraciones de una de sus máximas leyendas, Álex Aguinaga.

El exmediocampista no ocultó su disconformidad con el trabajo del director técnico Sebastián Beccacece —quien ya adelantó que dejará el cargo si quedan eliminados— y, en tono de lamento, sugirió que el DT argentino debería salir del equipo.

"Por favor, llévense a Beccacece a Chile", manifestó el histórico exjugador en conversación con Las Últimas Noticias.

En esa línea, Aguinaga profundizó en sus cuestionamientos hacia la gestión del exentrenador de Universidad de Chile. "Su trabajo ha sido deficiente y lo dije durante las Clasificatorias, lo que me costó ser criticado en mi país. Es una apuesta fallida porque nos intentaron vender a un símil de Jorge Sampaoli, un DT ofensivo, y llegó algo nada que ver", fustigó.

Para el otrora seleccionado ecuatoriano, el cuerpo técnico actual no supo aprovechar el potencial de la actual plantilla, la cual cuenta con figuras en la élite europea.

"Se nos juntó una generación, la mejor de la historia, en los mejores equipos como Chelsea, PSG y Arsenal, pero son jugadores defensivos y había que buscar un complemento ofensivo. Eso no lo hizo Beccacece. Se conformó con un equipo defensivamente sólido. Es tan defensivo como los que tuvimos antes que él y nunca logró superar nuestro gran déficit que es convertir goles, algo que ha quedado más que claro en este Mundial", analizó.

Finalmente, Aguinaga reconoció que el panorama de la "Tri" en la cita planetaria dista mucho de las expectativas iniciales: "Calculábamos que llegaríamos al tercer partido ante los alemanes a disputar el primer lugar del grupo y no a rasguñar la clasificación a la segunda fase. En Ecuador no había esperanza desmedida. Sabíamos de nuestro déficit ofensivo y por eso es que intentamos bajar los niveles de expectativas".