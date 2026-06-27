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Giovani Lo Celso anotó un golazo de tiro libre para Argentina ante Jordania
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
La albiceleste abrió el marcador con un zurdazo del volante.
La albiceleste abrió el marcador con un zurdazo del volante.
El volante Giovani Lo Celso se lució con un golazo de tiro libre, ejecutado con la zurda fuera del área, para el 0-1 parcial de Argentina sobre Jordania en Dallas, en el cierre del Grupo J del Mundial 2026.
Revisa el golazo de Lo Celso: