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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Giovani Lo Celso anotó un golazo de tiro libre para Argentina ante Jordania

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La albiceleste abrió el marcador con un zurdazo del volante.

Giovani Lo Celso anotó un golazo de tiro libre para Argentina ante Jordania
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El volante Giovani Lo Celso se lució con un golazo de tiro libre, ejecutado con la zurda fuera del área, para el 0-1 parcial de Argentina sobre Jordania en Dallas, en el cierre del Grupo J del Mundial 2026.

Revisa el golazo de Lo Celso:

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