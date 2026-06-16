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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Haaland anotó su primer gol mundialista para adelantar a Noruega contra Irak

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Androide" solo había disputados Copas del Mundo juveniles.

Haaland anotó su primer gol mundialista para adelantar a Noruega contra Irak
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El goleador Erling Haaland celebró su primera conquista en una Copa del Mundo adulta, siendo el autor del 1-0 parcial de Noruega ante Irak, en el debut por el Grupo I en Norteamérica.

Al minuto 29, el "9" arremetió para conectar de cara al arco tras el pase filtrado de David Moller Wolfe.

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