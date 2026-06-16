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Haaland anotó su primer gol mundialista para adelantar a Noruega contra Irak
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| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El "Androide" solo había disputados Copas del Mundo juveniles.
El "Androide" solo había disputados Copas del Mundo juveniles.
El goleador Erling Haaland celebró su primera conquista en una Copa del Mundo adulta, siendo el autor del 1-0 parcial de Noruega ante Irak, en el debut por el Grupo I en Norteamérica.
Al minuto 29, el "9" arremetió para conectar de cara al arco tras el pase filtrado de David Moller Wolfe.