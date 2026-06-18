Sigue en vivo los partidos de este jueves 18 de junio del Mundial 2026 en Cooperativa.cl:

Grupo A

República Checa vs. Sudáfrica. 12:00 horas. Mercedes Benz Stadium, Atlanta. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

México vs. Corea del Sur. 21:00 horas. Estadio Akron, Zapopan. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

Grupo B

Suiza vs. Bosnia-Herzegovina. 15:00 horas. SoFi Stadium, Inglewood. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

Canadá vs. Catar. 18:00 horas. BC Place, Vancouver. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl