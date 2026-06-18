Los resultados de la octava jornada de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026
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Sigue en vivo los partidos de este jueves 18 de junio del Mundial 2026 en Cooperativa.cl:
Grupo A
República Checa vs. Sudáfrica. 12:00 horas. Mercedes Benz Stadium, Atlanta. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl
México vs. Corea del Sur. 21:00 horas. Estadio Akron, Zapopan. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl
Grupo B
Suiza vs. Bosnia-Herzegovina. 15:00 horas. SoFi Stadium, Inglewood. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl
Canadá vs. Catar. 18:00 horas. BC Place, Vancouver. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl
08:32 - | Mira la previa del crucial duelo que disputarán México y Corea del Sur por el Grupo A de la Copa del Mundo
México y Corea del Sur chocan por dar un paso clave a la siguiente fase del Mundial #CooperativaMundial https://t.co/HZ2CEuOu2N pic.twitter.com/HkO4660qgT— Cooperativa (@Cooperativa) June 18, 2026
08:31 - | Revisa los detalles del duelo que jugarán Canadá y Catar con el arbitraje del chileno Garay
Con arbitraje de un chileno: Canadá quiere lograr su primera victoria mundialista a costa de Catar #CooperativaMundial https://t.co/P1YGuH28CS pic.twitter.com/OINP7mecz6— Cooperativa (@Cooperativa) June 18, 2026
08:28 - | Así se juega la primera jornada de la segunda fecha de la fase grupal de la Copa del Mundo 2026