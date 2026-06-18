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Manifestación contra Presidente Kast terminó con tres detenidos en Concepción

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Con tres detenidos terminó una manifestación en contra del Presidente José Antonio Kast durante la tarde de este jueves en las afueras del exmercado de Concepción, en la Región del Biobío.

Se trata de tres hombre de entre 20 y 21 años, que formaban parte de una veintena de manifestantes, y quienes serán imputados por el delito de ofensa a la autoridad.

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