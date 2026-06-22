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Haaland firmó su doblete para Noruega con otro gol de primera ante Senegal
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Autor: Redacción Cooperativa
Patrick Berg metió el centro y el Androide remató con la diestra en el área.
Patrick Berg metió el centro y el Androide remató con la diestra en el área.
El delantero Erling Haaland anotó su doblete para el 3-1 parcial de Noruega ante Senegal, con otro disparo de primera en el área, tras asistencia de Patrick Berg (58'), en la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026.
Berg levantó el centro y Haaland, frente al área chica, levantó la pierna derecha para rematar y desatar la alegría vikinga en Nueva Jersey.
Revisa el gol de Haaland: