Haaland firmó su doblete para Noruega con otro gol de primera ante Senegal

El delantero Erling Haaland anotó su doblete para el 3-1 parcial de Noruega ante Senegal, con otro disparo de primera en el área, tras asistencia de Patrick Berg (58'), en la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026.

Berg levantó el centro y Haaland, frente al área chica, levantó la pierna derecha para rematar y desatar la alegría vikinga en Nueva Jersey.

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