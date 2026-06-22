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¡Imparable! Messi decidió la victoria de Argentina con otro gol a Austria
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El astro alcanzó 18 conquistas en el Mundial.
El astro alcanzó 18 conquistas en el Mundial.
El astro argentino Lionel Messi selló su jornada dorada en el partido de la Albiceleste ante Austria y también se inscribió con el 2-0 que lo dejó como el máximo goleador en la historia de Copas del Mundo, con 18 cifras.
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