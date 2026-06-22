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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

¡Imparable! Messi decidió la victoria de Argentina con otro gol a Austria

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El astro alcanzó 18 conquistas en el Mundial.

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El astro argentino Lionel Messi selló su jornada dorada en el partido de la Albiceleste ante Austria y también se inscribió con el 2-0 que lo dejó como el máximo goleador en la historia de Copas del Mundo, con 18 cifras.

Revisa el segundo gol de Messi:

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