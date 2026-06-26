Increíble: Elanga no sabía que Suecia clasificó y lamentó empate con Japón

Anthony Elanga protagonizó una llamativa escena después del empate 1-1 entre Suecia y Japón por el Mundial, luego de lamentar el resultado sin saber que su selección había conseguido la clasificación a los dieciseisavos de final.

El delantero fue justamente el autor del gol sueco, con el que igualó el marcador tras la apertura de la cuenta de Daizen Maeda para los japoneses.

El resultado dejó a Japón en el segundo lugar del Grupo F, detrás de Países Bajos, y le permitió a Suecia avanzar como uno de los ocho mejores terceros con cuatro puntos.

Elanga cayó al césped y golpeó el piso con frustración tras el pitazo final, porque desconocía que el empate bastaba para seguir en carrera. "Grité: 'Vamos, podemos ir por más'. Estoy feliz de que hayamos pasado, no lo sabía al final", reconoció el jugador a Sportbladet.

La situación también generó una particular reacción en el plantel, ya que Alexander Isak admitió que retó a su compañero por no tener claro el panorama.

El técnico Graham Potter, en tanto, se tomó con humor la confusión: "Eso explica algunas cosas. No pudimos haber sido más claros, pero obviamente estaba pensando en otra cosa. Bendito sea. Lo amo en este momento, pero, madre mía", señaló.

Suecia avanzó así a la siguiente ronda después de una fase de grupos llena de contrastes, con una goleada 5-1 sobre Túnez, una dura caída por el mismo marcador ante Países Bajos y el empate ante Japón que terminó siendo suficiente para seguir con vida en el Mundial.