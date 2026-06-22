Infantino celebró récord goleador de Messi en los Mundiales

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, celebró el histórico récord goleador conseguido por Lionel Messi, quien alcanzó los 17 tantos en Copas del Mundo tras marcar ante Austria en el Mundial 2026.

El dirigente publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, en una colaboración con la cuenta oficial @fifaworldcup, para destacar al capitán argentino como el máximo goleador en la historia del torneo.

En la imagen compartida por Infantino se lee: "Leo Messi, el máximo goleador en la historia de la Copa Mundial de la FIFA".

Además, el timonel del fútbol mundial escribió un mensaje completo de reconocimiento para el astro argentino: "Lionel Messi, máximo goleador en la historia de la Copa Mundial de la FIFA. El increíble Leo Messi tiene ahora el récord en solitario con 17 goles, tras su brillante tanto contra Austria".

"Felicitaciones y gracias por contagiar tanta alegría e inspirar a la gente de todo el mundo con tanta constancia y excelencia", escribió.

Con este registro, Messi dejó atrás la marca del alemán Miroslav Klose, quien había quedado como máximo artillero histórico de los Mundiales con 16 conquistas.