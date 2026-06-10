Infantino está "feliz de ver a Irán" en el Mundial pese a tensiones con Estados Unidos

El presidente de FIFA, Gianni Infantino, aseguró este miércoles que está "feliz de ver a Irán en la Copa del Mundo", en medio de las tensiones que afectan a la delegación asiática de cara al Mundial 2026.

"Estoy feliz de ver a Irán en la Copa del Mundo", afirmó Infantino en una rueda de prensa realizada en el Estadio Azteca de Ciudad de México, un día antes del inicio del torneo que organizarán México, Canadá y Estados Unidos.

La selección iraní se vio forzada a instalar su campamento base en Tijuana, en el norte de México, debido a las restricciones impuestas por Washington, que solo entregó visas a una parte de la delegación antes de su debut ante Nueva Zelanda, programado para el 15 de junio en Los Angeles.

Infantino sostuvo que espera que "cuando juegue Irán haya un ambiente positivo", al remarcar que ese es "el espíritu del fútbol".

"No sé quién más, bajo estas circunstancias, que no podemos incluir, obviamente, puede hacer que Irán venga y juegue", añadió el dirigente.

La Federación Iraní de Fútbol denunció además que Estados Unidos revocó las entradas que le correspondían según las normas de FIFA, lo que, acusó, busca impedir la asistencia de aficionados iraníes a los partidos del Mundial.

"A menos de tres días del inicio del Mundial de 2026, es lamentable que, en una continuación de una serie de decisiones y acciones ajenas a los marcos deportivos habituales por parte del país anfitrión, esta vez Estados Unidos haya intentado impedir la asistencia de aficionados iraníes al estadio que acogerá los tres partidos de la fase de grupos", señaló la federación en un comunicado.

Según las autoridades iraníes, 15 integrantes del equipo y varios miembros del cuerpo técnico y directivo aún no han recibido autorización para ingresar a Estados Unidos.

Irán jugará sus tres partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense: debutará el 15 de junio contra Nueva Zelanda en Los Angeles, luego enfrentará a Bélgica el día 21 en la misma ciudad y cerrará ante Egipto el 27 en Seattle.