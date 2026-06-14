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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Irán aterrizó en Los Angeles bajo máxima seguridad y en medio de tensión política

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El equipo viajó desde México para debutar en el Mundial.

Irán aterrizó en Los Angeles bajo máxima seguridad y en medio de tensión política
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La selección de Irán aterrizó este domingo en Estados Unidos, un día antes de su debut en el Mundial 2026 contra Nueva Zelanda en el Estadio de Los Angeles, ubicado en la ciudad de Inglewood, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

El conocido como Team Melli llegó al Aeropuerto Internacional de Los Angeles desde Tijuana, en México, donde estableció su base debido a las restricciones de visado impuestas por el Gobierno de Donald Trump para autorizar su estancia en el país durante la Copa del Mundo.

El equipo recibió permiso de Washington para pernoctar una noche en Los Angeles y preparar su primer partido en suelo estadounidense.

Tras el aterrizaje, el autobús que trasladaba a jugadores y personal de la delegación iraní fue escoltado hasta su hotel en Manhattan Beach, cerca de Los Ángeles, bajo un amplio operativo de vigilancia, con presencia de personal de seguridad y controles en los accesos.

La llegada de Irán coincide con el anuncio de Trump sobre la posible firma de un acuerdo con el Gobierno de Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz, tras más de tres meses de conflicto. Estados Unidos e Irán, que en abril acordaron un alto el fuego, han negociado durante los últimos meses un pacto para poner fin a las hostilidades y reabrir este importante paso marítimo.

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