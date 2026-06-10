Irán criticó a Estados Unidos por trato humillante en el Mundial

Irán criticó a Estados Unidos por lo que calificó como un trato "humillante y discriminatorio" contra algunas naciones participantes en el Mundial 2026, torneo que será organizado junto a México y Canadá.

"La Copa Mundial está concebida como una celebración global del fútbol, no como una oportunidad para humillar y discriminar a otras naciones", afirmó en X el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

El diplomático apuntó a reportes "preocupantes" sobre "el trato inapropiado e irrespetuoso hacia jugadores, árbitros e invitados en los puntos de entrada a Estados Unidos", y contrastó esa situación con "la cálida y cortés bienvenida que el pueblo mexicano brinda a los equipos de fútbol".

Bagaei también sostuvo que México tiene capacidad para "que los invitados se sientan genuinamente bienvenidos y valorados", y agregó: "La verdadera credibilidad de un país anfitrión no se mide únicamente por las instalaciones deportivas o la grandilocuencia política, sino por la calidad del trato que se brinda a quienes llegan a su país por amor al fútbol".

Irán denunció varios obstáculos por parte de Estados Unidos para disputar el Mundial e incluso cambió su centro de operaciones desde territorio estadounidense a la ciudad mexicana de Tijuana.

Además, según las autoridades iraníes, 15 integrantes del equipo y varios miembros del cuerpo técnico y directivo aún no reciben autorización para ingresar a Estados Unidos, mientras que también acusaron que les fueron revocadas entradas correspondientes a sus partidos.

Irán jugará sus tres encuentros de la fase de grupos en Estados Unidos: debutará el 15 de junio ante Nueva Zelanda en Los Ángeles, ciudad donde también enfrentará a Bélgica el día 21, y cerrará su participación ante Egipto el 27 en Seattle.

El caso iraní no es el único, ya que las autoridades estadounidenses también impidieron la entrada del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, quien la semana pasada iba a participar en el Mundial.